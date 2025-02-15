ويظهر في الفيديو الرهينة ألكسندر توربانوف، وهو يتجول بحرية على شاطئ غزة، ويصطاد السمك من البحر، ويكتب شيئا ما في ورقة.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد أعلنت الجمعة أنها ستفرج عن توربانوف السبت، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس: "قررنا الإفراج عن الأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف يوم السبت".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت إسرائيل أنها تسلمت أسماء الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين أكدت حماس أنه سيتم الإفراج عنهم.

وكان من بين الأسماء توربانوف، المحتجز لدى حركة الجهاد.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 369 معتقلا فلسطينيا، السبت، في عملية التبادل السادسة مع حركة حماس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقللت هذه التطورات المخاوف التي سادت لأيام من تجدد الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر، وسط تهديدات الطرفين واتهامات متبادلة بانتهاك شروط الهدنة.

وفي السياق ذاته، أكد القيادي في حماس طاهر النونو لـ"فرانس برس"، الجمعة، أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن "الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن".

وقال النونو إن "حماس أكدت التزامها بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق"، الذي نص على وقف إطلاق النار بعد 15 عشر شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

وأضاف: "تلقينا وعودا من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والكرفانات (البيوت المتنقلة) بأعداد كافية، وإدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع وفق الاتفاق، لإزالة الركام وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض".

وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لـ"فرانس برس"، إن "الوسطاء أبلغوا حماس انهم يأملون بدء المرحلة الثانية من المفاوضات غير المباشرة الأسبوع المقبل، في الدوحة".