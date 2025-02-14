جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عقد في باريس، الخميس، ونقل تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لماكرون، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية.

وبحسب البيان، استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة خلال مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية في غزة، مشيراً إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

وقد طلب الرئيس الفرنسي نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مثمناً الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر في هذا السياق وفى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، معرباً عن دعم فرنسا لهذه الجهود مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.