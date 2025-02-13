وأوضح متحدث باسم مكتب نتنياهو أن معبر رفح يدار من قبل قوة متعددة الجنسية، فقط من أجل "إخراج سكان غزة لدول أخرى".

كما أكد أنه "لن تدخل منازل متنقلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، خلافا لما يتم تداوله"، وذلك في تصريحات رسمية الخميس.

وتأتي التصريحات بعد أن اصطفت عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة ، حسب ما أشارت مصادر مصرية، الخميس .

من جانبه، أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في رفح المصرية بدخول ما يزيد على 150 شاحنة محملة بالخيام التي تقدر بـ10 آلاف خيمة إلى مناطق شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم الإسرائيلي.

وقبل أيام، كشفت مصدر مصري مسؤول، أن "103769 فلسطينيا هو إجمالي أعداد الوافدين من معبر رفح البري حتى الآن".

وكان وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.