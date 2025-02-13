وأفاد أدرعي على حسابه في "تلغرام" بأن "فيلق القدس الإيراني وحزب الله، يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل".

وأضاف: "يبقى الجيش الإسرائيلي على تواصل مع آلية المراقبة لتطبيق وقف إطلاق النار، وينقل معلومات معينة بشكل متواصل لإحباط أعمال النقل هذه".

وتابع: "رغم الجهود المبذولة تشير تقديراتنا إلى نجاح بعض من محاولات تهريب الأموال هذه".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بتسلح حزب الله وسيعمل من خلال جميع الوسائل الموجودة لديه لفرض تطبيق تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار وذلك لضمان أمن مواطني دولة إسرائيل".

وكانت مصادر استخباراتية غربية قد كشفت لسكاي نيوز عربية، الشهر الماضي، أن دبلوماسيين إيرانيين، استخدموا شركات طيران أجنبية لنقل أموال إلى حزب الله بسبب الرقابة الإسرائيلية على شركات الطيران الإيرانية.

ويعيش حزب الله فترة اقتصادية صعبة، بعد الضربات الإسرائيلية المتكررة، وقتل عدد من كبار قادة الحزب وعلى رأسهم حسن نصر الله، أمين عام الحزب السابق.

لذلك، بحسب المصادر، اختارت إيران "مسارا جديدا" للتمويل، وهو عن طريق دبلوماسيها، الذين يستقلون طائرات تجارية في رحلاتهم.

وأوضحت المصادر أنه "بسبب مراقبة كل الطائرات القادمة من إيران لبيروت، بدأت إيران استخدام شركات طيران أجنبية، تسافر من إيران لدول في المنطقة، ومن ثم إلى بيروت".

وأضافت: "دبلوماسيون إيرانيون يستقلون هذه الطائرات وبحوزتهم حقائب محملة بالأموال نقدا".

وكانت مؤسسات حزب الله المالية والاقتصادية قد تعرضت لضربة شديدة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة على لبنان في أواخر سبتمبر.

وقبل أسابيع، قال مسؤولون لبنانيون إن السلطات اللبنانية فتشت طائرة تجارية إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، بعد معلومات استخباراتية عن محاولة لتحويل أموال إلى حزب الله.

وتخضع شركة الطيران الإيرانية لعقوبات أميركية منذ عام 2011 بسبب علاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني.