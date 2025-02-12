ونقلت وكالة "تاس" عن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الذي وصل إلى موسكو الثلاثاء، القول "اتفقنا على كل شيء حول مسالة بناء القاعدة الروسية".

وكان يوسف قد أكد بعد أيام قليلة من تعيينه وزيرا للخارجية في نوفمبر 2024، عدم ممانعته في إنشاء قاعدة روسية على شواطئ البحر الاحمر في بلاده.

وفي ديسمبر أكدت وكالة "بلومبيرغ" على لسان مصادر استخباراتية سودانية وأربعة مسؤولين من دول غربية، أن هناك مفاوضات جارية بين موسكو والجيش السوداني لإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بورتسودان.

وتنص اتفاقية موقعة بين روسيا والسودان على إقامة منشأة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر في السودان، تستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لقطع البحرية الروسية في المنطقة، وتستوعب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني، ويسمح لها باستقبال أربع سفن في وقت واحد.

لكن الاتفاقية أثارت حفيظة الولايات المتحدة والعديد من البلدان التي اعتبرت أن إنشاء القاعدة الروسية يشكل خطرا على الأمن الدولي.