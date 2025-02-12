وأضاف المسؤولون أن الوزراء الإسرائيليون اتفقوا على أنهم لن يكونوا في موقف "أقل تشددا" من ترامب بشأن غزة خلال اجتماع الكابينت، الثلاثاء.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس": من الصعب على بنيامين نتنياهو أن يكون أكثر ليونة من ترامب في القضايا المتعلقة بغزة".

وأضاف: "نتنياهو ووزراء الحكومة يعلقون آمالاً كبيرة على ترامب".

وتابع: "الموقف بين العديد من الوزراء كان أن إسرائيل يجب أن تتبنى بشكل كامل إنذار ترامب كسياسة جديدة وتتخلى عن الإطار الحالي لصفقة الرهائن".

وقال المسؤول: "كان هناك شعور بالنشوة في الغرفة، وكأن جميع مشاكلنا في غزة قد تم حلها الآن لأن ترامب قال شيئًا".

وبحسب "أكسيوس"، يشعر بعض المسؤولين الإسرائيليين بالقلق من أن تؤدي هذه النشوة إلى انهيار المرحلة الأولى من صفقة غزة، ربما في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

وهذا من شأنه أن يترك 9 رهائن كان من المفترض إطلاق سراحهم في الأسابيع الثلاثة المقبلة، من بينهم أميركي، لدى حماس.

وهدد ترامب، الإثنين، بأنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض: "ستنفتح أبواب الجحيم" إن لم تتم إعادة الرهائن.

وكان من المقرر أن تطلق حماس سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، السبت، مقابل إفراج إسرائيل عن فلسطينيين من سجونها كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن الحركة علقت هذه الخطوة.