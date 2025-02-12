وذكرت المصادر أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تضم 7 أشخاص 5 رجال وسيدتين، وهم كل من: الباحث حسن الدغيم، والكاتب ماهر علوش، والدكتور محمد مستت، ويوسف الهجر، والسياسية هند قبوات، والسيدة هدى أتاسي، وعضو مجلس الأعيان المدني في إدلب مصطفى موسى.

ويأتي ذلك بعد لقاء أجراه الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع وفد من "هيئة التفاوض السورية" و"الائتلاف الوطني السوري"، في قصر الشعب بدمشق، لتسليمه الملفات الخاصة بعمل المؤسستين تمهيداً لإعلان حلهما.

وأوضحت الرئاسة في بيان: "اتساقا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية المتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة المتضمنة كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة بقيادة رئيس الجمهورية".

وكان الشرع قد قال في وقت سابق إن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر.