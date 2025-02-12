وأوضح أبو الغيط خلال القمة العالمية للحكومات في دبي أن "التركيز اليوم على غزة وغدا على الضفة الغربية، والهدف هو إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين وهو أمر لا يمكن قبوله في العالم العربي. لقد قاوموا لـ100 عام".

وجاء كلام الأمين العام لجامعة الدول العربية تعليقا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، وهو أمر ووجه بتنديد من العالم العربي.

وأضاف أبو الغيط "نحن العرب قاومنا 100 سنة، لسنا على استعداد للتسليم الآن، لأننا لم نهزم سياسيا أو عسكريا أو ثقافيا بأي شكل من الأشكال".