وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم العروب شمالي الخليل واعتقل مجموعة من الشبان.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة كوبر شمالي رام الله، ومخيم بلاطة شرقي نابلس، وبلدة الخضر جنوبي بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم وحاصر منزلين، وسط إطلاق الرصاص وتحليق طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وكان ترامب دعم مساعي إسرائيل لضم الضفة، الثلاثاء، خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وردا على سؤال عن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة، قال ترامب للصحفيين: "الأمر سينجح".

وقال الملك عبد الله الثاني إنه أبلغ ترامب "معارضته الشديدة لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة"، بحسب منشور على منصة "إكس" إثر لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.

وأوضح العاهل الأردني أن ذلك "موقف عربي مشترك"، واصفا اجتماعه مع ترامب بأنه "بناء".