جاء ذلك في حديث أجراه الصفدي مع قناة "المملكة" التلفزيونية، بعد وقت قصير من لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

ويضغط ترامب من أجل تنفيذ خطته للسيطرة على قطاع غزة، وتهجير سكانه إلى مصر والأردن ومناطق أخرى.

وقال الصفدي إن الملك حمل موقف المملكة الثابت، بأن حل القضية الفلسطينية هو "من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع: "استمعنا للخطة الأميركية، وقلنا لهم عن خطة عربية ستقدم. المفاوضات مستمرة".

وأوضح الوزير أن الملك أكد للإدارة الأميركية "أهمية تثبيت سكان غزة في قطاع غزة"، وقدم "الموقف الأردني بكل وضوح، وهو أن الأردن مستمر بحل القضية الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وفق حل الدولتين".

وأضاف الصفدي أن الملك "أكد أن الأردن سيعمل وفق مصالحه، وهي أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".

كما قال إن الملك عبد الله أكد لترامب أن "التهجير ليس في مصلحة الأردن"، وأن المملكة لن تسمح بتهجير الفلسطينيين للأردن.

وأوضح الصفدي: "نعتقد أننا نستطيع أن نتعامل مع الاعتبارات الإنسانية من خلال إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهالي القطاع".