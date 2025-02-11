ورحب عبد الله بن زايد بأسعد الشيباني والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تطرقت مباحثات الجانبين إلى الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، خلال اللقاء على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة الجهود التي تقود إلى تلبية تطلعاته في الأمن والاستقرار المستدامين والحياة الكريمة.

وأشار إلى "أهمية المضي قدما في مسار البناء والتنمية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة مع توفير كافة عوامل الأمن والاستقرار من أجل مستقبل واعد يزخر بفرص الازدهار والرخاء لشعبها".

كما بحثا عددا من الموضوعات المتصلة بأجندة عملالقمة العالمية للحكومات، وسبل استثمار هذا التجمع العالمي لتعزيز التعاون الدولي الداعم لمساعي التنمية المستدامة في المجتمعات.