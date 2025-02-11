وتابع ترامب خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في واشنطن، "أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".

وأضاف الرئيس الأميركي: " أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".

وجدد ترامب تصريحاته بالقول "سنسيطر على غزة". وقال "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".

وأوضح، أن "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة". وعند سؤاله عما إذا كان سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في غزة رد ترامب يرد "بلا".

وبخصوص موضوع حجب المساعدات، امتنع ترامب عن الرد. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من الأموال، وأنه لن يضطر إلى التهديد. وقال: "أعتقد أننا فوق ذلك".

من جانب آخر، وفيما يتعلق باستقبال الفلسطينيين، قال العاهل الأردني الملك عبد الله إن السؤال هو كيف يمكن جعل الأمور تسير على ما يرام "بشكل أفضل للجميع". وتحدث عن استقبال 2000 طفل مريض.

وعندما سئل الملك عبد الله عن أفكار ترامب، قال: "دعونا ننتظر حتى يتمكن المصريون" من تقديم أفكار.

وعما إذا كانت هناك قطعة من الأرض يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون قال ملك الأردن: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".

وأكد أن "العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد على خطة ترامب بشأن غزة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل ملك الأردن عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى البيت الأبيض، ووجدا في استقبالهما الرئيس الأميركي دونالد ترمب.