وأضاف ملك الأردن أن بلاده تعتقد أن هناك سبيل لإحلال السلام والرخاء في المنطقة، مضيفا: "يجب أن ننتظر لنرى خطة من مصر".

وقال الملك عبد الله إنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح ترامب بشأن غزة.

ورد العاهل الأردني على سؤال عما إذا كانت هناك قطعة من الأرض يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي".

وقال الملك عبد الله إنه سيكون هناك رد من عدة دول على مقترح ترامب بشأن غزة.

ترامب سنسيطر على غزة "بموجب السلطة الأميركية"

وقال الرئيس ترامب إنه يعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون.

وأضاف الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".

وتابع ترامب عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في واشنطن، "أعتقد أنه ستكون هناك قطع من الأرض في الأردن ومصر يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون".

وأضاف الرئيس الأميركي: " أعتقد بنسبة 99 بالمئة أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضا".

وجدد ترامب تصريحاته بالقول "سنسيطر على غزة وستكون السلطة الأمريكية". وقال ترامب "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها".

وأوضح، أن "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة". وعند سؤاله عما إذا كان سيقوم شخصيا بمشاريع تنمية في غزة رد ترامب يرد "بلا".

وعندما سئل ترامب عن حجب المساعدات، امتنع عن الرد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم الكثير من الأموال، وأنه لن يضطر إلى التهديد. وقال: "أعتقد أننا فوق ذلك".

وردا على سؤال بشأن السلطة التي تخول له السيطرة على غزة قائلا: "بموجب السلطة الأميركية".

وبشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة قال ترامب: "الأمر سينجح".

وكان ترامب قد أشار في حديثه للصحفيين قبل اجتماعه مع العاهل الأردني أنه سيكون بمقدور الفلسطينيين العيش بأمان في مكان آخر غير قطاع غزة.