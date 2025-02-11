وقال أسامة ربيع في بيان إنه بدأ تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات في نطاق مشروع القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية.

وأضاف أن مشروع ازدواج قناة السويس يزيد طاقة القناة بين ست وثماني سفن يوميا.

وكانت مصر قد أعلنت خطة لتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس على خلفية حادث سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن"، التي جنحت في 23 مارس 2021 في المدخل الجنوبي، وأدت إلى تعليق الملاحة لمدة أسبوع.

وتضمنت الخطة بجانب إجراء الازدواج، مشروع توسيع وتعميق لمسافة 30 كيلومترا، من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 بالمجرى الملاحي للقناة، وتم الإعلان في نوفمبر 2023 عن الانتهاء من هذا المشروع.