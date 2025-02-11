لقاء مع وزير الخارجية الأميركي

وعقد عبد العاطي سلسلة مباحثات أبرزها مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمقر الخارجية في واشنطن، تطرقت إلى التطورات الإقليمية وعلى رأسها غزة.

وأكد الوزير المصري على موقف القاهرة الثابت من أهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني والعمل على التنسيق مع الإدارة الأميركية لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على ترابه الوطني.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وشدد الوزير المصري على أهمية الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة في ظل تمسكهم بارضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

كما أكد على أهمية التسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في السودان وضرورة وقف إطلاق النار وكذلك وحدة الأراضي السودانية، فضلا عن تطورات الوضع في سوريا وأهمية احترام سلامة الأراضي السورية وبدء عملية سياسية لا تقصي أيا من مكونات المجتمع السوري.

كما ناقشت المباحثات قضية الأمن المائي المصري وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي بما يضمن حقوق دولتي المصب ويحقق مصالح جميع الأطراف.

كما تطرقت المباحثات إلى التطورات في لبنان وليبيا والقرن الأفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وتم الاتفاق على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما.

مشاورات مع مسؤولين أميركيين

عبد العاطي أجرى أيضا سلسلة من المشاورات مع مسؤولين أميركيين حيث التقى، مساء الاثنين، مع "مايك والتز" مستشار الأمن القومي الأميركي، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأميركي للشرق الأوسط "واريك تريغر" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الامن القومي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ولب النزاعات في المنطقة المتمثل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولاسيما المتصلة بالأوضاع المتردية في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية على التطلع لمواصلة التنسيق مع الإدارة الأميركية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، واستعرض جهود مصر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإمكانية إعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما التقى عبد العاطي بالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي وتناولا خصوصية العلاقات المصرية الأميركية، فيما أكد الوزير المصري أن مصر ستواصل العمل على إقرار سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

هذا وفي جولته بواشنطن التقى وزير الخارجية المصري بالنائب "ماريو دياز-بالارت" الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر بالكونغرس ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأميركي.

وتقابل بدر عبد العاطي، بالسناتور "برايان شاتز"، زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي وتناولا آخر تطورات وقف إطلاق النار في غزة وسعي مصر لاستعادة الهدوء في المنطقة..

فيما تبادل وزير الخارجية مع السناتور سوزان كولينز رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، العلاقات المصرية – الأميركية، والرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية.

وشدد الوزير على ضرورة ايجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية استنادا لحل الدولتين.

إلى ذلك، التقى عبد العاطي مع براين ماست رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وتناول اللقاء أيضا الأوضاع بالشرق الأوسط وأهمية السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتطورات الأوضاع بالسودان وليبيا.