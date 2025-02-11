وقال مازن علوش: "بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكلٍ من وزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية، تمّ الاتفاق على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً".

وأعرب المسؤول السوري عن عمق تقدير الهيئة السورية للقرار الأردني.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، أن المنتجات الأردنية المصدرة إلى سوريا معفاة من الرسوم الجمركية.

وقالت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، إن الأردن يصدّر المنتجات الأردنية إلى سوريا بتعرفة جمركية "صفر".