وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إن أحد موظفيه توفي بينما كان محتجزا بشمال اليمن. ولم يحدد البرنامج متى أو كيف توفي الموظف الذي جرى احتجازه في 23 يناير مع ستة آخرين.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن مصدر في الأمم المتحدة باليمن إن الموظف لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أحمد باعلوي توفي الليلة الماضية في معتقل للحوثيين في محافظة صعدة شمال اليمني.

وأكد المصدر أن باعلوي يمني الجنسية يعمل ضابط عمليات تكنولوجيا المعلومات في البرنامج الأممي.

وأشار إلى أن باعلوي هو أحد سبعة موظفين للبرنامج تعرضوا للاعتقال في شهر يناير الماضي أثناء تأدية عملهم في محافظة صعدة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت التعليق المؤقت لأنشطتها في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال بيان للأمم المتحدة إنه بناء على قيام سلطات الأمر الواقع (جماعة الحوثي) أخيراً باحتجاز ثمانية موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في محافظة صعدة، مما أثر على قدرتنا على العمل، فقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة، اليمن.

وأكد البيان أن هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها، إذ إن هذه الضمانات تُعد ضرورية في نهاية المطاف لضمان فاعلية واستدامة جهودنا.

وأشار البيان إلى أن "هذا التعليق المؤقت يمنح الوقت لسلطات الأمر الواقع والأمم المتحدة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقاً لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنساني".