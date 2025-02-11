وحسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، فقد شملت التفجيرات الإسرائيلية عملية داخل بلدة ميس الجبل الجنوبية، ومنطقة الزقاق عند أطراف بلدة عيترون.

كما أجرى الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في بلدة يارون، حسب ما أعلنت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني.

ويثير هذا التصعيد مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله.

وتم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذه فجر اليوم التالي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبرير الجاري، بينما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.