كما أفادت مصادر فلسطينية، لـ"سكاي نيوز عربية" أن الرئيس محمود عباس ألغى القوانين التي بموجبها يتم تحويل الرواتب الشهرية لعائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات الشهداء.

وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إنه وعلى إثر هذا القرار سيتم إيجاد آلية بمسمى جديد لحل هذه القضية.

وبدوره نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول فلسطيني قوله: "أبلغنا الإدارة الأميركية بقرار الرئيس عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء".

وقد شهدت أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفاعا قياسيا بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى شهر يناير 2025، أكثر من 10 آلاف و400 أسير، بما لا يشمل معتقلي غزة كافة، خاصة المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.