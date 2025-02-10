وقوبلت كلمة نتنياهو بالجلسة العامة للبرلمان الإسرائيلي بأصوات معارضة مستهجنة له، فيما علا صوت إحدى النائبات التي دعته للتنحي عن منصبه.

وقالت النائبة ميراف بن أري خلال الجلسة: "ما الذي يجب فعله حتى تغادر بالفعل؟ لقد سئمت من سماعك".

رئيس الوزراء رد على النائبة بالقول: "ما يجب فعله هو الفوز في الانتخابات".

كما تعالت الأصوات التي اتهمت نتنياهو بمحاولة إفشال وقف إطلاق النار في قطاع غزة فيما رد نتنياهو بتحذير النواب بطردهم.