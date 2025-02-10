وكان حزب الله قد حدد تاريخ 23 فبراير موعدا لتشييع صفي الدين.

ونشر حزب الله مقطع فيديو للاستعدادات والتجهيزات الجارية لتشييع هاشم صفي الدين، حيث ستجري مراسم التشييع في مسقط رأسه بلدة دير قانون في جنوب لبنان.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن حزب الله أعطى تعليمات وتوجيهات صارمة لأنصاره الذين سيشاركون في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين على ضرورة ضبط النفس بأقصى الدرجات وعدم اتاحة افتعال أي أحداث أمنية في يوم التشييع.

وفي يوم 23 أكتوبر الماضي، أكد حزب الله مقتل هاشم صفي الدين، في غارة إسرائيلية. وصفي الدين هو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد قال إن صفي الدين كان قد انتخب خليفة لنصر الله قبل اغتياله بأيام.