وقالت "تقدم" إنها "أنهت الارتباط" بينها ومجموعة منها تسعى لإقامة حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وسيختار كل طرف، إسم يعمل تحته.

وأضافت في بيان اطلعت سكاي نيوز عربية عليه أن اجتماع الهيئة القيادية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك الذي انعقد اسيفيريا، يوم الاثنين، أجاز التقرير الذي اعتده الآلية السياسية والذي خلص لوجود موفقين متباينين حول قضية الحكومة.

وخلص الاحتماع، وفق البيان" إلى أن الأوفق هو "فك الارتباط" بين أصحاب الموقفين ليعمل كل منها تحت منصة منفصلة سياسيا وتنظيميا باسمين جديدة مختلفين.

وجاء في البيان "ووفقا للقرار، سيعمل كل طرف اعتبارا من تاريخ حسب ما يراه مناسيبا ومتوافق مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم، وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام، والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته"

وأشار البيان إلى أن كل مجموعة، سوف تعلن للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.