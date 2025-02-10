ولدى لقائه السيناتور كريس فان هولن، عضو مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتمتّع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير.

كما شدد عبد العاطي على وجود توافق عربي كامل على فرض تهجير الفلسطينيين.

وتناول اللقاء، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية، سُبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأشار عبد العاطي إلى ما تُشكله "الشراكة المصرية الأميركية والتعاون المشترك من ركائز أساسية في سبيل دعم هذه الجهود".

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة، يوم 27 فبراير، قمة عربية طارئة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.