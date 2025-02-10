وجاء تعليق الرشق في بيان أصدرته حماس بعد وقت قصير من تصريح ترامب.

وقال الرشق إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم.

وأضاف أن غزة "ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "نستنكر تصريحات ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال يوم الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إلى أنه سيحوّل غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وشدد على أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا، حسب تعبيره.

وأوضح أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأميركية".