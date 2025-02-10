وقال أردوغان في مؤتمر صحفي "لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي الموجود منذ آلاف السنين".

وأضاف: "غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين".

وتابع قائلا: "بالنسبة لنا لا داعي لبحث خطة ترامب عن غزة أو أخذها على محمل الجد".

وشدد على أن "هذه الخطة عبثية تماما. لا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه. شعب غزة سيواصل البقاء والعيش فيها وحمايتها".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال يوم الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أنه سيحوّل غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وأشار إلى أنه "سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

كما بيّن أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأميركية".

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد باقتراح الرئيس ترامب القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل سكان القطاع إلى بلدان مجاورة، معتبرا أنه "ثوري"، وذلك لدى عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن.