وقال نتنياهو إن الحليفين متفقان على "ضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل. لقد خرج الرئيس ترامب برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة".

وشدد على أن ترامب "عازم على تنفيذ خطته"، مضيفا أن الزيارة حققت "إنجازات هائلة".

وفي وقت سابق، اعتبر نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن خطة ترامب كفيلة بتغيير كل شيء في القطاع.

وفي المقابلة، وصف نتنياهو خطة ترامب بأنها "ليست إخلاء قسريا".

وأضاف: "ليس تطهيرا عرقيا. الخروج مما يقوله الجميع عن أن غزة هي سجن مفتوح في الهواء الطلق. لماذا تريدون إبقاءهم في السجن؟".

وأشار نتنياهو إلى أن سكان غزة سيتمكنون في النهاية من العودة إلى ديارهم، وهو ما كان ترامب قد قال في البداية إنه لن يحدث.

وتابع قائلا: "أعطهم خيارا بالانتقال مؤقتا بينما نعيد بناء المكان ماديا وأيضا نعيد بناءه من حيث التطرف. تريدون العودة؟ عليكم التبرؤ من الإرهاب، ولكن يمكنكم العودة".

وأوضح نتنياهو أن التحدي الرئيسي هو أين يمكن إرسال سكان غزة.