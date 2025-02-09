وأضاف وزير العدل أن" اللبنانيين كانو بانتظار التشكيلات الحكومية الجديدة لكي يتم تفعيل القضاء ويصل الجميع إلى حقوقهم".

تحقيق مرفأ بيروت

وأوضح الوزير اللبناني أن "المجتمع لا يمكن أن يرضى بعدم استكمال التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، إنه مطلب وطني كبير، أنا جزء من هذا المجتمع ولا أقبل إلا أن تصل هذه القضية إلى نتائجها المرجوة".

قانون استقلالية القضاء

في هذا السياق، قال لسكاي نيوز عربية إنه "يجب أن يقر القانون وأن يتم التصويت عليه في مجلس النواب لكي نصل إلى استقلالية حقيقية في القضاء".

وأكد أن "هذا هو العنوان الأساسي لوزير العدل في لبنان، ومن واجبي تسريعه".

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، السبت، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية بعد إضعاف حزب الله إثر حرب مدمّرة مع إسرائيل.