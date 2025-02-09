وفي حديث لإذاعة صوت فلسطين، بين السعدي أن "الاحتلال الإسرائيلي دمر مخيم جنين بالكامل، وهجّر أكثر من 20 ألف مواطن قسرًا، تاركين خلفهم بيوتهم ووثائقهم وممتلكاتهم الشخصية".

واعتبر المسؤول الفلسطيني ذلك "مؤامرة على قضية اللاجئين، وصولًا لشطبها".

ووصف السعدي ما يجري في مدينة جنين ومخيمها "بالعقاب الجماعي الذي يتعرض له نحو 400 ألف فلسطيني في المحافظة، حيث خلّف العدوان المتواصل خسائر اقتصادية كبيرة، إلى جانب تعطيل العملية التعليمية".

وأطلقت إسرائيل، التي تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها جزءا من حرب متعددة الجبهات ضد جماعات مدعومة من إيران حول الحدود، العملية العسكرية في الضفة الغربية المحتلة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس.

ونزح آلاف الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية في أعقاب الحملة العسكرية والدمار واسع النطاق.

وقال فلسطينيون إن الحملة الإسرائيلية هي واحدة من أكثر الحملات تدميرا في الذاكرة الحديثة.