وأضاف: "عودة النازحين واستمرار عمليات تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم يدحض كذبة بنيامين نتنياهو ووهمه بتحقيق النصر الكامل، وكل محاولات الاحتلال لبسط السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا".

وأوضح القانوع: "إسرائيل لا تزال تعطّل تنفيذ البروتوكول الإنساني وخاصة دخول الخيام والوقود والمعدات الثقيلة لقطاع غزة".

وتابع: "نجدد مطالبتنا للوسطاء بممارسة الضغط على الاحتلال وإلزامه بالتنفيذ الدقيق لاتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المستلزمات الطبية والإغاثية لإنقاذ حياة شعبنا".

وأكمل: "ما لم يحققه الاحتلال على مدار 15 شهراً من التجويع والإبادة البشرية والتدمير الممنهج بتهجير شعبنا لن يحققه الرئيس ترامب بالصفقات العقارية".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أكمل انسحابه بالكامل من محور نتساريم في إطار اتفاق غزة مع حركة حماس.