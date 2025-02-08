وأضاف أن "المستوى السياسي يدرك جيدا الوضع الصعب الذي يعيشه الرهائن المحتجزون لدى حماس، ومن يريد تحسين وضعهم عليه إعادتهم إلى إسرائيل".

وأعلن مكتب نتنياهو، السبت، أن "المشاهد الصعبة التي رأيناها اليوم لن تمر مرور الكرام".

ويأتي بيان مكتب نتنياهو بعد ظهور الرهائن في حالة هزيلة، معلقا: "إسرائيل لن تتجاهل المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم".

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في وسط القطاع، وهي منطقة لم تشهد توغلا بريًا للقوات الإسرائيلية منذ انطلاق العملية العسكرية.

وفي مشهد يعكس رمزية قوة حماس، أقامت الكتائب منصة رئيسية حملت شعار: "نحن الطوفان نحن اليوم التالي"، يتوسطها علم فلسطين داخل قبضة يد، تعبيرا عن الصمود، كما زينت بصور قيادات بارزة قتلها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.