وأضاف مرقص: "الحكومة تعني النهوض بلبنان على طريقة طائر الفينيق الذي عرف به البلد المنكوب الذي خرج من حرب ضروس واقتصاده مثقل بالأوجاع والجروح".

وتابع مرقص: "اللبنانيون يبنون الأوطان ويساعدون في نهوض بلدان العالم بكل أمانة، المطلوب هذه المرة أن نتظافر في سبيل شبك كل الأيادي داخل لبنان بمساعدة الاشقاء العرب والخليجيين تحديدا الذين نتطلع لمساعدتهم".

وأكمل: "لدينا اليوم بشائر إيجابية مع انتخاب رئيس للجمهورية على هذا النحو الواعد وتسمية لرئيس وزراء يفخر به اللبنانيون من حيث علمه وثقافته وطاقاته".

وأكد على أنه "يجب أن نقف لجانب هذ الحكومة بعيدا عن المناكفات السياسية التقليدية أو الاقتصاصات التي لا تفضي إلا إلى مزيد من التقهقر ونحن بحاجة للتقدم".

وتابع: "الوقت ليس للحديث الإنشائي الوقت اليوم للعمل والجهود التي يحتاجها لبنان للنهوض".

وتعهد نواف سلام، السبت، بأن يكون رئيسا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي، مع توليه مهماته عقب حرب مدمّرة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال سلام إن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، مما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف: "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".