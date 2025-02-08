ووقّع عون مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً.

وكانت مراسلة "سكاي نوز عربية" قد أفادت باستدعاء أمين عام مجلس الوزراء اللبناني إلى القصر الجمهوري وهو إجراء بروتوكولي يسبق الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وكُلف سلام قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بتشكيل حكومة توزع فيها المناصب العليا عادة بين الطوائف اللبنانية بموجب نظام لتقاسم السلطة.

وكان رئيس الجمهورية قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.