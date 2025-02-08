وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري لوكالة "فرانس برس:" "جميع الأسرى الذين خرجوا السبت بحاجة الى رعاية طبية ومعالجة وفحوصات نتيجة ما تعرضوا خلال الشهور الماضية من وحشية في التعامل".

وأكد: "هناك 7 نقلوا إلى المستشفى ومنهم جمال الطويل القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة".

كما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوصل 7 من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى الخارج من بين 183 أسيرا تم الإفراج عنهم إلى الجانب المصري من معبر رفح، في الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

ومن المقرر نقل هؤلاء المبعدين إلى القاهرة مؤقتا لينضموا إلى عشرات الأسرى المفرج عنهم في دفعات سابقة إلا أن وجهتهم النهائية لا تزال غامضة باستثناء عدد محدود منهم سبق أن أعلنت تركيا عن استضافتهم.

كما يستعد معبر رفح المصري لاستقبال دفعة جديدة من 84 جريحا فلسطينيا رفقة 140 مرافقا تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء لتلقي العلاج.

واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 220 جريحا ومريضا من قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من بدء تشغيل معبر رفح وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع .

فيما توقفت حركة المساعدات الإنسانية اليوم نظرا لإغلاق الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم تزامنا مع العطلة الأسبوعية للمرافق العامة الإسرائيلية يوم السبت من كل أسبوع.