وهذه هي عملية التبادل الأحدث في إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ورصد مراسلو وكالة أسوشيتد برس (أ ب) حافلة تحمل عشرات السجناء الفلسطينيين متجهين إلى نقطة الالتقاء، حيث كانت أسرهم وأصدقاؤهم ومحبوهم ينتظرونهم.

ووصلت الحافلة التي تقل المعتقلين الفلسطينيين، إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية على أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وكانت الحافلة غادرت سجن عوفر الإسرائيلي القريب من بلدة بيتونيا.

ونزل المعتقلون واحدا تلو الآخر وهم يلوحون بأيديهم للحشود التي كانت في إستقبالهم وسط انتشار لعناصر الشرطة الفلسطينية.