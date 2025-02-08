وأضاف المنتدى في بيان أن "الصور المزعجة الواردة من إطلاق سراح أوهاد وإيلي وأور تعتبر دليلًا واضحًا ومؤلمًا آخر لا يترك مجالًا للشك، ليس هنالك وقت لنضيعه. يجب إخراجهم جميعًا الآن"، في دعوة للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وظهر المحتجزون الإسرائيليون الثلاثة المفرج عنهم، السبت، في حالة صحية متدهورة.

وبدت علامات التعب والإرهاق على الإسرائيليين إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي، الذين أفرجت عنهم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، وقامت بتسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة دير البلح انتشارا واسعا لمقاتلي القسام الذين ارتدوا الزي العسكري وحملوا أسلحة، حيث اعتبر مراقبون فلسطينيون أن هذه العملية كانت أكثر تنظيما مقارنة بعمليات التسليم السابقة.

وتعد هذه العملية الدفعة الخامسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أميركي، سعياً للتوصل إلى هدنة دائمة بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل مساء السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 18 محكوما بالسجن المؤبد، و54 محكوما بأحكام طويلة، و111 معتقلا من قطاع غزة تم احتجازهم بعد السابع من أكتوبر 2023 ، وفقا لما أعلنه رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري.

وكانت إسرائيل قد أفرجت في الدفعات الأربع السابقة عن 583 أسيرا، من بينهم 472 من الضفة الغربية والقدس، و111 من غزة.