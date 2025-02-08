وتسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، من حركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة من وسط قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: "المشاهد العظيمة لعملية التسليم، ورسائل المقاومة حول اليوم التالي، تؤكد أن يد شعبنا ومقاومته ستبقى العليا، وأن اليوم التالي هو يوم فلسطيني بامتياز، يقربنا أكثر من العودة والحرية وتقرير المصير".

وقالت حماس إنها "التزمت بالقيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى، وبذلت جهدا كبيرا للحفاظ على حياتهم رغم القصف الصهيوني ومحاولات مجرم الحرب نتنياهو استهدافهم وتصفيتهم".

وشدد البيان: "يؤكد شعبنا الفلسطيني بالتفافه العظيم حول المقاومة وتحدي الاحتلال، رفضه لكل مشاريع دونالد ترامب بالتهجير والاحتلال، وعزمه الراسخ على إفشالها".

ومن المقرر أيضا أن تطلق إسرائيل سراح عشرات من السجناء الفلسطينيين، المحتجزين لدى إسرائيل كجزء من وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

والرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم هم إلياهو داتسون يوسف شرابي (52 عاما) وأوهاد بن عامي (56 عاما) و أور إبراهم ليشها ليفي (34 عاما) وجميعهم تم خطفهم خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

وأظهر البث المباشر مسلحين من حماس يقتادون الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين يبدو عليهم النحافة والهزال.