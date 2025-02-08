ويأتي بيان مكتب نتنياهو بعد ظهور الرهائن في حالة هزيلة، معلقا: "إسرائيل لن تتجاهل المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم".

وذكر الجيش الإسرائيلي: "عبر المختطفون المحررون الثلاثة العائدون أوهاد بن عمي وأور ليڤي وإلياهو شرعابي الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية مع قوة من جيش الدفاع والشاباك".

ورافقت قوة من جيش الدفاع والشاباك المواطنين العائدين وهم في طريقهم الآن إلى نقطة الاستقبال الأولية في منطقة الغلاف حيث سيلتقون بأفراد عائلتهم.

وفي وقت سابق، تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، من حركة حماس، المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة من وسط قطاع غزة.

ومن المقرر أيضا أن تطلق إسرائيل سراح عشرات من السجناء الفلسطينيين، المحتجزين لدى إسرائيل كجزء من وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في وسط القطاع، وهي منطقة لم تشهد توغلا بريًا للقوات الإسرائيلية منذ انطلاق العملية العسكرية.

وفي مشهد يعكس رمزية قوة حماس، أقامت الكتائب منصة رئيسية حملت شعار: "نحن الطوفان نحن اليوم التالي"، يتوسطها علم فلسطين داخل قبضة يد، تعبيرا عن الصمود، كما زينت بصور قيادات بارزة قتلها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.