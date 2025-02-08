ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل بخصوص الاجتماع، لكنها نشرت صورا لاجتماع خامنئي مع الحية ومحمد درويش رئيس مجلس شورى حماس والقيادي بالحركة نزار عوض الله.

وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة، يبرز التساؤل حول مستقبل حركة حماس في غزة وعلاقتها بالمحور الإيراني، خاصة بعد الأحداث الكبرى التي عصفت بالمنطقة منذ أكتوبر الماضي.

من جانب آخر، تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في رسم معالم المشهد السياسي والعسكري للمنطقة، ما يفتح الباب لتقييم أعمق حول قدرة حماس على البقاء، وإيران على استعادة نفوذها المتراجع.