وأوضحت الفرق المختصة أنها تفقدت الموقع فور وقوع الانفجار وقامت بوضع إشارات تحذيرية حول حقل الألغام حتى يتم إزالته بشكل آمن.

الألغام ومخلفات الحرب.. تهديد دائم للسكان

لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب تشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين في سوريا، حيث تؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات بشكل مستمر، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار وعودة السكان إلى مناطقهم.

ووفقًا لتقارير الدفاع المدني السوري، فإن هذه الألغام لا تقتصر على تهديد الأرواح فقط، بل تساهم أيضًا في تقويض سبل العيش، إذ تمنع المزارعين من العودة إلى أراضيهم وتحول دون ممارسة السكان لحياتهم الطبيعية بأمان.

جهود مستمرة لتخفيف الخطر

وتبذل فرق الدفاع المدني جهودًا كبيرة في توعية السكان حول مخاطر الألغام، إضافةً إلى تنفيذ عمليات إزالة مستمرة لها في مختلف المناطق المتضررة. ومع ذلك، تبقى الحاجة ماسة لدعم دولي وتقنيات متقدمة لضمان إزالة هذه التهديدات بشكل كامل وتأمين بيئة آمنة للمدنيين.