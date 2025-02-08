وبحسب مراسلنا، من المقرر أن يكون موقع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، السبت، في منطقتين مختلفتين، اثنين من الرهائن سيجري إطلاق سراحهما من منطقة وسط قطاع غزة على طريق شارع صلاح الدين بين منطقتي النصيرات ودير البلح، والأسير الثالث من مدينة غزة أو شمال القطاع.

وأضاف أن "موعد التسلم سيكون صباحا في حدود الساعة 10:00 صباحا بتوقيت غزة (12:00 بتوقيت أبوظبي)".

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أسماء المعتقلين الذين سيتم تحريرهم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المؤسسات إن عدد الأسرى 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة أنها ستفرج عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: "إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

وقالت مصادر في حماس إن اثنين منهم من فئة كبار السن، بينما ينتمي الثالث إلى فئة الجرحى والمرضى.

وتأتي هذه الخطوة وسط جهود دولية مكثفة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم بين الطرفين.

وأفادت مصادر في حماس بأن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم تشمل 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و54 أسيرا صدرت بحقهم أحكام طويلة، إضافة إلى 111 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

ووفق مصادر مطلعة فإنه من المتوقع أن تُستأنف المرحلة اللاحقة من مفاوضات وقف إطلاق النار بعد إتمام عملية التبادل، حيث بدأت قطر فعليا تحضيرات مكثفة لاستئناف المفاوضات وفق الآليات المتفق عليها.