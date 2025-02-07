ودعت وزارة الإعلام في عبر قناتها على "تلغرام" جميع وسائل الإعلام في سوريا إلى "ضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق".

وأوضحت الوزارة أن هذا يأتي التزاما بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف.

وأشارت إلى أن أي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية. كما أشادت بالتزام وسائل الإعلام بعدم "الترويج للمجرمين والمتورطين بدم الشعب السوري ومعاناته".