وأكد كاتس أنه أوعز للجيش إعداد خطط تسهيل هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة بالبر والبحر والجو.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن بندر قوله إن تصريحات ترامب (خطته لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة) ستشعل المنطقة لا سيما خلال شهر رمضان.

وأشار بندر إلى التداعيات ستكون على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس: "لن نسمح بأن يتحدث ضباط الجيش الإسرائيلي ضد مقترح ترامب وتوجيهات المستوى السياسي".

وذكرت "إسرائيل هيوم" أن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب رئيس الاستخبارات العسكرية، قدروا أن احتمال نجاح خطة ترامب بشأن غزة محدود.

إلى جانب بندر، قدر مسؤولون كبار آخرون في الجيش الإسرائيلي أن الخطة قد تنجح، ولكن فقط إلى حد محدود.

وردًا على ذلك، أوضح كاتس: "لن يكون هناك واقع يتحدث فيه ضباط الجيش الإسرائيلي ضد خطة الرئيس الأميركي ترامب المهمة بشأن غزة، وضد توجيهات المستوى السياسي".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالاستعداد للمضي قدمًا في خطة المغادرة الطوعية لسكان غزة الراغبين في المغادرة إلى دول مختلفة في العالم.