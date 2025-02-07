وكرر روبيو أن ترامب يعرض إعادة الإعمار لأن غزة "غير صالحة للسكن" في الوقت الراهن، موضحا أن تصريحات ترامب المثيرة للجدل كانت تهدف جزئيا إلى تشجيع الدول الأخرى التي "تتمتع بالقدرة الاقتصادية والتكنولوجية" على المساعدة أيضا في إعادة الإعمار.

وقال روبيو لصحفيين أثناء زيارته جمهورية الدومينيكان: "عرض الرئيس ترامب أن يتدخل وأن يكون جزءا من هذا الحل. إذا كانت بعض الدول الأخرى على استعداد للتقدم والقيام بذلك بنفسها، فسيكون ذلك رائعا، لكن لا يبدو أن أحدا يسارع إلى القيام بذلك".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "هناك دول في المنطقة تعبر عن قلق كبير. نشجع هذه الدول على التقدم وإيجاد حل لهذه المشكلة".

والثلاثاء طرح ترامب خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكرة غير مسبوقة تقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بهدف إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديا، بعد أن يتم تهجير سكان القطاع الفلسطيني إلى مصر والأردن ومناطق أخرى.

وسارع البلدان إلى رفض هذه الفكرة، على غرار الفلسطينيين أنفسهم، ودول عدة عربية وغربية.