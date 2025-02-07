وقال إن "جنود أسطول الصواريخ التابع للبحرية الإسرائيلية ومديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية وصناعات الفضاء الإسرائيلية في إجراء تجربة إطلاق عملية للحفاظ على وتعزيز قدرات إطلاق صاروخ "جبرائيل 5" بحر-بحر. وكجزء من الاختبار، تم إطلاق صاروخ باتجاه سفينة تحاكي سفينة معادية".

وتابع الجيش أنه "خلال الاختبار، نجح النظام في تنفيذ عمليات الكشف وإطلاق النار، ومحاكاة سيناريوهات حقيقية".

وأضاف أن "هذه القدرة تشكل عنصرا هاما في منظومة الهجوم البحري الإسرائيلي، مما يضمن التفوق البحري لإسرائيل. ويعزز نجاح هذا الاختبار القدرات القتالية للبحرية الإسرائيلية ويعزز استعدادها لمواجهة التحديات العملياتية".

وصاروخ "جبرائيل 5" هو صاروخ بحر-بحر إسرائيلي، وقد تم تطويره في التسعينيات على قاعدة الصاروخ أرض-أرض باسم "عوز".

ويعد نظام "غابريل 5" الصاروخي من الأنظمة المتطورة بعيد المدى، الذي يتمتع بقدرة على الوصول إلى مسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلومترات.

ويتميز هذا النظام بمرونة عالية في مواجهة التحديات البحرية والجوية، كما يتيح له التصدي لمجموعة متنوعة من الأهداف والتهديدات المعادية.