وفي أعقاب لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أصابت تصريحات ترامب الكثير من المراقبين بالدهشة عندما قال إن الولايات المتحدة " ستسيطر على قطاع غزة"، وأنه سوف يتم إعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع في دول أخرى.

وقال باراك لإذاعة الجيش الإسرائيلي "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية. يبدو أنها مثل بالون الاختبار، أو ربما محاولة لإظهار الدعم لإسرائيل".

وأشار إلى أن تصريحات ترامب ربما تعد محاولة لإقناع القادة العرب، محذرهم بأن " هذا ما ينتظركم في حال لم تستيقظوا، وتقترحوا مسارا عمليا لغزة، وتساعدوا في إبعاد حماس عن السلطة".

وقال إيهود باراك إنه من المعقول بصورة كبيرة أن تقترح الدول العربية المعتدلة في المنطقة نهجا أفضل ردا على خطة ترامب غير المدروسة.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن خطة الرئيس الأمريكي لإعادة توطين سكان غزة، متجاهلا الانتقادات الدولية للمقترح.

ووصف نتنياهو خطة ترامب، التي تتضمن نقل مئات ال لاف من الفلسطينيين، بأنها "أول فكرة جيدة" يسمعها، وذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أجراها في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وقوبل اقتراح ترامب بالرفض من جانب حلفاء وخصوم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها .