يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بخطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة، وقال إنه "لا يوجد خطأ في السماح لسكان غزة بالمغادرة".

قال نتنياهو يوم الأربعاء إنه لا يوجد ما يعيب فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة.

وقال نتنياهو "ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".

وقوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق كما نددت جماعات لحقوق الإنسان في اليوم السابق باقتراحه نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.

واقترح ترامب أيضا سيطرة الولايات المتحدة على غزة.