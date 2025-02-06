إلا أن والتز قال في تصريحاته لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، إن ترامب كان يشير إلى أن الدولة الفلسطينية "ستشمل الضفة الغربية فقط، وليس غزة".

وعندما سئل عما إذا كانت خطة ترامب للسيطرة على غزة وتحويلها إلى مركز اقتصادي دولي تعني نهاية الدعم الأميركي لحل الدولتين، أجاب والتز: "بالتأكيد لم أسمع الرئيس يقول إنها نهاية حل الدولتين".

وأضاف والتز: "لديك السلطة الفلسطينية، ولديك الضفة الغربية".

وأشار والتز إلى أن ترامب قال أيضا خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه سيُسمح للفلسطينيين أيضا بالعيش في غزة بمجرد إعادة بنائها.

إلا أن ترامب ذكر في المؤتمر أن سكان غزة بحاجة إلى إعادة توطين "دائم" في مكان آخر.

وقال والتز إن الولايات المتحدة تتحدث مع حلفائها في المنطقة حول هذا الأمر، وأضاف: "الرئيس يتواصل مع حلفائنا الرئيسيين ويطلب منهم تقديم آرائهم وأفكارهم".

وفي السياق ذاته، أكد والتز أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على أن حركة حماس لا تستطيع البقاء في غزة، مشددا على دعم واشنطن لإسرائيل في "دفاعها عن نفسها".