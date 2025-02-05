وقال سلام في كلمة مصورة: " أدرك تماما أهمية دور الأحزاب لكني اخترت تغليب العمل الحكومي على التجاذبات الحزبية".

وأضاف: "المعايير التي التزمت بها لتشكيل الحكومة هي التي أعلنتها منذ أسبوع". وتابع سلام: "لن أفرط بالمعايير التي وضعتها لتشكيل الحكومة".

وشدد على أن الرهان اليوم يتمثل في إعادة بناء الدولة وتشكيل حكومة الإصلاح.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفادت مرسالة "سكاي نيوز عربية" في لبنان بتجاوز مفاوضات تشكيل الحكومة عقدة توزيع الحقائب على الأحزاب السياسية.

وبينت المصادر أن الرئيس المكلف نواف سلام سيسند 4 حقائب لحزب القوات اللبنانية وهي الخارجية والداخلية والطاقة والصناعة، بينما ستحصل حركة أمل على حقيبة المالية.

وبحسب ذات المصادر ستسند حقيبة الداخلية للعميد المتقاعد أحمد الحجار والدفاع لميشال منسى، أما المقرب من حزب الله ركان نصر الدين سيتولى حقيبة الصحة.

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد أعرب عن أمله في أن تكون الأمور بشأن تشكيل الحكومة اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد.

وقال الرئيس عون، الأربعاء، إنه "على تشاور وتوافق مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها".

وأضاف أنه " مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن أمام لبنان فرصا كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي تبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك بانتظار التشكيل".