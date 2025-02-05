من جانبها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن آليات إسرائيلية برفقة جرافة عسكرية تقتحم شرق مدينة قلقيلية.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده في عملية إطلاق النار بشمال الضفة الغربية، وفق القناة 13 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أن "رقيب أول احتياط وجندي في الكتيبة 8211 قتلا بنيران إرهابي في الهجوم الذي وقع صباح اليوم في منطقة حاجز تياسير".

وأشارت إلى إصابة 8 جنود آخرين من نفس الكتيبة، اثنين منهم في حالة خطيرة.