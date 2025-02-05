وقالت المؤسسة في بيان إن ذلك يأتي نتيجة "قرب نفاد الوقود الاحتياطي المشغل لمحطات الضخ والصرف الصحي".

وأوضحت أن الكميات التي حصلت عليها مؤخرا من محافظ عدن والبنك الدولي ستنفد تماما خلال 24 ساعة، مما سيؤدي إلى توقف محطات المياه والصرف الصحي عن العمل.

وأشارت إلى أن الانقطاع الكلي للكهرباء في عدن وعدم توفر وقود تشغيل مولدات الطاقة البديلة يشكلان خطرا كبيرا على استمرار الخدمات الأساسية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لصيانة بعض المولدات التي أصبحت غير قادرة على العمل بكفاءة، بحسب المؤسسة.

وطالبت المؤسسة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل وتوفير كميات كافية من الوقود لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي وتجنب أزمة إنسانية وشيكة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة الكهرباء في عدن عن انطفاء تام لمنظومة الكهرباء في المدينة لأول مرة في تاريخها، بعد نفاد الوقود في محطة الرئيس، التي تعد المصدر الرئيسي للطاقة.